– Brøt helseloven

Fylkesmannen i Oppland mener sykehuset i Lillehammer brøt helseloven da en kvinne døde etter en hofteoperasjon, skriver gd.no. Sykehuset får bl.a. kritikk for bruk av et legemiddel. Sykehuset skal følge opp saken, slik at ikke dette skjer igjen.