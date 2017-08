Kvinne til helsesjekk etter brann

Ei kvinne ble sendt til sjukehus for sjekk, etter brann i en enebolig i Alvdal natt til søndag.Ifølge politiet fikk hun i seg noe røyk. Et telys som sto for nær taket er trolig grunnen til brannen, skriver politiet på Twitter søndag morgen.