Kvinne kritisk skadd etter kollisjon mellom tog og bil

Kollisjonen skjedde på en usikra togovergang på Auma cirka én mil sør for Tynset sentrum. Politiet fikk melding om ulykka klokka 13:08.

Kvinnen i bilen var fastklemt og ble reddet ut av brannvesenet. Luftambulansen var på stedet og lettet ca. klokken 14:30 med den skadde ombord. Det befant seg bare en person i bilen, melder politiet.

Kvinnen ble fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim. Sykehuset opplyser onsdag ettermiddag at hun er kritisk skadd.

Ulykkesgruppa fra Statens vegvesen er på stedet, mens en patrulje fra Havarikommisjonen er på vei.

Et øyenvitne sier til NRK at bilen har fått store ødeleggelser.

Bilen kolliderte med et NSB-tog på vei fra Røros til Hamar, på en usikret privat togovergang like sør for Auma i Alvdal kommune. Politiet har opprettet sak på hendelsen.

Håkon Myhre, pressekontakt i NSB, sier til NTB at det gikk bra med dem som var på toget.

–Men det er utfordringer med trafikken. Buss har blitt kalt inn for å frakte passasjerene videre, og toget blir evakuert, sier han.

Rørosbanen var stengt mellom Alvdal og Tynset etter ulykken, men ble åpnet igjen rundt klokken 16.

For fjorten dager siden døde en mann på en usikra planovergang på Rørosbanen.

Det er hele 88 usikra planoverganger langs denne strekningen.