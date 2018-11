En mann i 20-årene er tiltalt for grov vold og medvirkning til gruppevoldtekt. I tillegg er de to sammen med en mann i 40-årene, tiltalt for grov vold mot mannen som er i 30-årene. De må alle tre møte i Glåmdal tingrett tirsdag 13. november.

Overfall, mishandling og voldtekt

Natt til søndag 18. desember 2016 var de fire på en fest i en bolig i Eidskog. De tre som nå står tiltalt, skal ifølge tiltalen uten forvarsel ha gått til angrep på mannen i 30-årene. Volden skal bære preg av overfall og mishandling. Det skal ha blitt brukt både knokejern og kosteskaft.

Dette utviklet seg videre og skal ha endt med grov voldtekt. Ifølge tiltalen er det kvinnen som var den aktive i voldtekten. Mannen i 20-årene skal ha vært til stede da det pågikk, men skal ikke ha gjort noe for å forhindre overgrepet. Det skal ha blitt brukt kosteskaft.

– Dette var en svært alvorlig og traumatisk hendelse for min klient. Han er fortsatt preget av dette, og sliter etter det som skjedde. Dette er av de verste overgrepene man kan bli utsatt for, sier Siri Brænden, som er mannens bistandsadvokat.

Voldtekten anses som svært grov og har en strafferamme på 21 års fengsel.

Kvinnen tidligere dømt for voldtekt

I oktober i fjor ble kvinnen dømt til to års fengsel for vold og voldtekt i en lignende sak i Sverige. Det var i forbindelse med etterforskning av denne saken at politiet kom på sporet av voldtekten i Eidskog som hadde skjedd et drøyt halvår tidligere.

Politiet i Norge bisto svensk politi i forbindelse med pågripelsen av en kvinne og to menn fra det samme distriktet som senere ble dømt for voldtekten i Charlottenberg sommeren i 2017.

SVÆRT ALVORLIG: Statsadvokat Jo Christian Jordet sier at voldtekten anses som svært grov og har en strafferamme på 21 års fengsel. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

– Ja, det stemmer at hun er dømt i en lignende sak i Sverige, sier statsadvokat Jo Christian Jordet.

Kvinnen sitter fortsatt fengslet i Sverige. Nå må hun igjen på tiltalebenken for en grov voldtekt.

– Hun erkjenner det hun er tiltalt for, sier kvinnens forsvarer, Iren Coucheron Johnsen.

FORSVARER: Iren Coucheron Johnsen forsvarer den 19 år gamle kvinnen som er tiltalt for vold og voldtekt. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Hun ønsker ikke å si noe mer om saken før rettssaken starter.

Riksadvokaten frafalt deler av tiltalen

Mannen i 40-årene som er tiltalt for vold mot 30-åringene, var tidligere også siktet for voldtekten, men Riksadvokaten frafalt denne delen av tiltalen.

– Min klient er tiltalt for grov kroppskrenkelse. Han erkjenner delvis straffskyld for det og sier han har slått fornærmede. Han er lettet over å ha blitt trodd på at han ikke var med på voldtekten, sier forvarer Knut-Ole Bakke Hansen.

Petter Bonde som forsvarer mannen i 20-årene, sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld for vold og voldtekt.