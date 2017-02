Kvinne i 30-åra omkom i ulykken på E6

Ulykka skjedde ved ett-tiden natt til fredag ved Åkersvika i Hamar.

Føreren av personbilen, en kvinne i slutten av 30-åra fra Ringsaker, omkom på stedet. Føreren av lastebilen ble ikke alvorlig skadd, men er tatt hånd om av helsevesenet, opplyser operasjonsleder i Innlandet politidistrikt Terese Hoff Bylterud.

Vegen var stengt i mange timer etter ulykken,m en i 07-tida i dag tidlig kunne politiet fortelle at veien var rydda og åpnet igjen.

Det har vært gjort tekniske og taktiske undersøkelser på ulykkesstedet i morgentimene. Vitner til ulykka har vært avhørt.

Politiet opplyser at de har et foreløpig inntrykk av hva som har skjedd, men at de vil snakke med flere vitner før de konkluderer nærmere.

I 12-tiden i dag, opplyser politiet at årsaken til ulykken fortsatt ikke er klarlagt.