Kvinne i 20-årene tilstår å ha forårsaket Lillehammer-brann

Det opplyser fungerende påtaleleder Eirik Braathen i Innlandet politidistrikt. Hun er pågrepet og siktet etter mordbrannparagrafen, og blir framstilt for varetektsfengsling kl. 12.

Politiet vil så langt ikke si noe om motivet, og ønsker varetektsfengsling for å hindre bevisforspillelse.

Hun har fått oppnevnt advokat Lorentz Stavrum som forsvarer.

Siktet etter mordbrannparagrafen

Braathen sier at de har brukt mordbrannparagrafen, straffelovens paragraf 355, fordi ildspåsettelsen lett kunne ført til tap av menneskeliv.

Den verneverdige bygården i gågata ved Lilletorget, midt i hjertet av Lillehammer, ble totalskadd i brannen som oppsto i 04-tida. Brannvesenet måtte kjempe i flere timer for å hindre spredning til to tilstøtende trehus.

Flere avhør i dag

Braathen opplyser at de tekniske undersøkelsene foreløpig ikke er kommet i gang fordi det er for varmt på branntomta.

Politiet foretok søndag ettermiddag flere vitneavhør, og det er etter det NRK forstå disse avhørene som har ledet fram til siktelsen. Vitneavhørene vil fortsette utover dagen.

Kvinnen som er siktet bodde ikke i det nedbrente huset, men brannen startet trolig innendørs i en leilighet i andre etasje.

Til sammen 16 personer ble evakuert på grunn av brannen. En av dem ble fraktet til sykehus med røykskader.

Høgskolen i Innlandet opplyser på sin hjemmeside at flere av brannofrene er studenter, og at de har tett kontakt med hjelpeapparatet i Lillehammer kommune for følge dem opp. De er innkvartert på Mølla hotell i Lillehammer sentrum.

