Kunnskapsministeren sang svar etter Facebook-aksjon

Sang kan forsvinne fra grunnskolen. Det frykter flere sangpedagoger etter at Kunnskapsdepartementet i såkalt overordnet del i læreplanen ikke nevner ordet sang. I protest mot at sangen kan forsvinne, opprettet dirigenten fra Brumunddal en egen facebookside.

Dirigent Inger-Pernille Stramrud er redd sangen vil forsvinne fra skolen. derfor startet hun en Facebook-aksjon som snart har 20.000 følgere. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Vi blir et fattigere folk hvis vi skal synge mindre i skolen. Det er så mye verdier som formidles via sang, og det er så mange bonusfaktorer ved å synge sammen. Jeg ser ikke hvordan vi kan få til det ved noen annet måte enn å synge sammen, sier dirigent Inger-Pernille Stramrud.

Facebook gruppa har nå snart 20.000 følgere. Foto: Knut Røsrud / NRK

Nå er det snart 20.000 medlemmer i Facebook gruppa.

Kunnskapsministeren synger svaret

I dag kom svaret formidlet på en litt original måte fra kunnskapsminister Henrik Asheim. Svaret er lagt ut som en video på Kunnskapsdepartementet sine Facebook- sider. Der synger kunnskapsministeren svaret.

– I det siste så har det vært en hel del innlegg i media fra folk som har vært redde for at vi skal fjerne sang og musikk i skolen. Det skal vi heldigvis ikke gjøre, og her er mitt svar til dere som kunnskapsminister, sier Asheim før han drar i gang med en diktet sang med melodi «Bamses fødselsdag».

Bra sang, men usikker på om det satses på musikk

– Jeg synes han er flink til å synge, veldig fin stemme. Og jeg synes det er en humoristisk snert på det han gjør, og det liker jeg. Men jeg ser jo at han prøver å slå litt mynt på at vi prøver å protestere og lager en sak av dette, og det får han stå for selv.

– Men jeg ser det er en 30 års lang nedbygging av musikk som fag i skolen. Det blir mindre og mindre til praktiske og estetiske fag, og mer til realfagene og kjernefagene som er de viktige. Unger kan ikke bare lære matte, det bygger de ikke opp som menesker, sier Stramrud.