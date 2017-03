Kronprinsduell i Birkebeinerrennet

Det har tidligere vært klart at kronprins Frederik kommer til å delta for andre gang, og i dag melder Gudbrandsdølen Dagningen at kronprins Haakon også blir med.

– Det er et historisk poeng at de kongelige deltar i Birken, men det viser også at de er fornøyde med arrangementet, sier informasjonsansvarlig Randi Bolstad i Birken AS til avisa.

Allsidig skierfaring

I fjor ble den danske kronprinsen slått med en snau time av kronprins Haakon , som da fikk tiden 4.10,10. I 2015 gikk han på tiden 3.36.12, og klarte dermed merket.

– Det er imponerende at Kronprins Frederik stilte til start, og han er sprekere enn meg. Men denne løypa og disse forholdene passet nok meg bedre, sa den norske kronprinsen den gangen.

Kronprins Frederik har gått det 90 km lange Vasaloppet flere ganger, og fullført det 160 km lange Arctic Circle Race på Grønland.

300 dansker blir med

I år er 300 dansker påmeldt til Birken, og landet er dermed tredje største skinasjon i dette rennet.

Et visst kjendispreg var det på fjorårets renn. Da stilte også britiske Pippa Middleton, søsteren til hertuginne Kate, til start. Hun kom i mål etter 5 timer og 58 minutter.