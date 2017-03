Kollisjon ved Eina

En person er sendt til legevakt for sjekk etter en kollisjon mellom to biler på riksveg 4 nord for Eina kirke nå i ettermiddag. Begge bilene havnet ut på et jorde etter sammenstøtet og trafikken går som normalt forbi ulykkesstedet. Det skal være store materielle skader på de to bilene.