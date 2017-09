– Dette er ikke greit. Jeg er glad Johnsen har slettet posten.

Det skriver Frp-leder Siv Jensen i en sms til NRK. Hun hadde ikke mulighet til å gi et intervju om saken i dag.

Det har vakt sterke reaksjoner etter at Hedmark Frps stortingsrepresentant Tor Andrè Johnsen onsdag la ut en status på sin Facebook-side der han hang ut 17 år gamle Anijan Katir på Grorud AUF.

Sammen med teksten «Hææ? Seriøst? Er det 1. april eller er det slike folk Ap satser på fremover?», la Johnsen ut en lenke til den innvandringsskeptiske siden «24 avisen» som har skrevet en artikkel om Katir.

I kommentarfeltet under artikkelen står det en rekke rasistiske kommentarer. Den er basert på et NRK-intervju gjort på direkten under Aps valgvake i Folkes hus på valgkvelden, mandag.

Les: Statsministeren reagerer på Facebook-status fra stortingsrepresentant

Denne posten fra Tor andre Johnsen skapte sterke reaksjoner. Da slettet han den. Foto: Skjermdump

Tyst fra Johnsen

Etter reaksjonene begynte å komme, fjernet Johnsen posten fra Facebook.

Blant annet har statsminister Erna Solberg karakterisert det som " helt håpløst". AUF har forlangt en unnskyldning. Kritikken har også kommet fra egne rekker. Hans egen fylkesleder Johan Aas mener det var dumt av Johnsen og at en skal være forsiktig med å karakterisere unge mennesker.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Fylkeslederen tar opp saken

BLIR TATT OPP: Fylkesleder Johan Aas vil diskutere saken med Johnsen etter ferien.

Fylkesleder Johan Aas bekrefter at saken vil bli diskutert med Johnsen når han kommer tilbake fra ferie.

– Men han blir ikke kalt inn på teppet eller rettet en pekefinger mot. Han har sjøl skjønt at han har gjort noe dumt. Det er vanlig at vi diskuterer saker som kommer opp og hvordan vi har håndtert det, og om det kunne vært håndtert på en annen måte, sier Aas.

Aas mener også at det har vært mange påstander og agendaer i denne saken hvor det har blitt tolket hva Johnsen har ment for eksempel at det hele skyldes hudfarge eller kompetanse.

– Det skal en være varsomme med, sier Aas.

– Men burde ikke Johnsen da ha kommentert alle påstandene?

– Jo det kan du sikkert si. Men han er på ferie og må vurdere hvor mye tilgjengelig han skal være. Er han tilgjengelig 24–7 er det jo ikke lenger noen ferie, sier Aas.

Johnsen beklager på Facebook

Verken torsdag eller fredag morgen og formiddag var Johnsen tilgjengelig for kommentar. Fredag ettermiddag la han ut en beklagelse på Facebook:

" Saken tok helt av med ufine kommentarer, hets og hatretorikk. Det tar jeg avstand fra. Det ønsker jeg ikke å bidra til, så jeg slettet saken. Som stortingsrepresentant har jeg et særlig ansvar for at unge ønsker å engasjere seg politisk. Følgelig beklager jeg at jeg delte saken fra 24avisen.com og at det har bidratt til at Anjuan Kathir ble hånet etter et TV-intervju".

NRK har forsøkt å få ytterligere kommentarer fra Johnsen etter at innlegget ble postet, uten å lykkes.