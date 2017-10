Jegere reddet reinsdyr fra presenning

– Den hadde noe som hang i geviret, forteller Håvar Andersen.

Sammen med to kamerater var han lørdag på rypejakt i Blessomfjellet. Etter flere timers jakting, tok de tre seg en pause og fikk øye på en reinsdyrflokk på ca. 150 dyr.

– Da vi var ferdig så vi et reinsdyr som jaget de andre. Den hadde noe som hang i geviret. Vi så at den slet veldig med å bli kvitt det og prøvde å gå etter for å se om vi kunne ta det igjen, sier Andersen.

– Helt utrolig at vi var på rett plass til rett tid

Reinsdyret hadde viklet seg inn i noe som viste seg å være en kamuflasjeduk og falt om. Da løp de tre jegerne til og forsøke å redde dyret.

GLAD: Andersen er glad jegerne klarte å redde reinsdyret. Foto: Privat

– Etter hvert måtte alle hjelpe til for å overmanne det. To av oss holdt dyret mens tredjemann skar løs duken, sier Andersen.

Til slutt fikk de frigjort reinsdyret. Det løp av gårde, tilsynelatende uberørt av det som hadde skjedd. Andersen tror ikke simla hadde klart seg uten jegernes hjelp.

– Den hadde helt sikkert ikke klart seg, den var helt inntullet i duken. Det var veldig bra timing. Helt utrolig at vi var på rett plass til rett tid, forteller han.

– Her må folk bruke hodet

Brumunddølen forteller at hendelsen var litt av et adrenalinkick

– To av oss er reinsjegere så vi kjenner reinsdyr veldig godt. Det var en veldig god følelse å se at den løp frisk av gårde, sier han.

REDDET: Andersen og kameratene fikk frigjort reinen fra kamuflasjeduken. Foto: Privat

Nå oppfordrer han andre jegere og fjellturister til å passe ekstra godt på hva de legger igjen i fjellet.

– Det er det som er skremmende at folk ikke tenker over hva de lar ligge ute når man ser hva slags effekt det får. Her må folk bruke hodet og ikke slenge igjen slike ting, sier Andersen.

Det er ikke kjent hvem som eier kamuflasjeduken reinsdyret viklet seg inn i.