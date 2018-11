Frem til søsteren ble funnet død i Glomma 13. januar bodde 36-åringens storebror Terje Opheim i flere perioder sammen med den tiltalte svogeren og de to nevøene i familiens hus i Brumunddal. Han var også sammen med nevøene etter at den tiltalte ektemannen ble pågrepet og siktet for drap.

I etterkant av pågripelsen fortalte den eldste nevøen onkelen at han hadde vært hjemme da moren ble skutt.

– Da bristet demningen. Han snakket masse, forteller Opheim fra vitneboksen.

Under oppholdet hos familien hadde Opheim ansvaret for den yngste nevøen mens den tiltalte faren var den som kjørte sin eldste sønn til aktiviteter, ifølge onkelen.

– Vi fikk en a-ha-opplevelse begge to. I ettertid er det lett å se hvorfor, sa Opheim.

Reagerte på oppførsel

– Hvis Janne virkelig hadde vært borte tror jeg Svein hadde funnet kona si før politiet, fortalte Janne Jemtlands storebror fra vitneboksen i sal 9.

Ifølge Opheim stemte ikke svogerens oppførsel overens med inntrykket han hadde av ham fra tidligere.

– Han ville ikke være med på å lete, han bare satt der, fortalte han.

Snakket ut i dokumentar

I en NRK-dokumentar har Opheim tidligere fortalt at han hadde en mistanke om at ektemannen kunne stå bak forsvinningen.

– Alle statistikker jobbet jo mot ham, så jeg hadde jo tanker rundt det. Men ikke mer enn at jeg prøvde å skyve dem unna, sa Opheim til NRK.

Da søsteren ble funnet senket i Glomma 13. januar gikk det opp for broren at svogeren hadde visst hvor 36-åringen var hele tiden.

– Jeg har jo vært i et skuespill, sa Opheim fra vitneboksen.

Skal ha truet med søksmål

Etter Opheims vitnemål ba Svein Jemtland om å få komme med en kommentar. I den sa han blant annet at han oppfattet det som at Opheim ville gjøre alt han kunne for å sette Jemtland i fengsel. Den tiltalte tok også opp andre detaljer fra et besøk Opheim skal ha gjort i fengselet der Jemtland sitter.

– Svein truet med millionsøksmål mot meg, sa Opheim.

I en replikk tilbake opplyste Opheim at han hadde signert på et dokument som sa at han ville bli saksøkt for en million kroner dersom han utleverte opplysninger fra besøket og oppfordret Jemtland til å vise samme respekt tilbake.

– Han ville gjøre en avtale med meg om at alt som ble sagt i fengselet skulle bli mellom de fire veggene, sier Opheim til NRK.