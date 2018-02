Arbeidsulykke etter trefelling

En mann er lettere skadd etter at han fikk deler av et tre over seg under hogging av trær som hadde falt over en høyspentlinje i Begnadalen i Sør-Aurdal i dag. Ulykken skjedde 4-500 meter fra bilveg, og han måtte fraktes med snøscooter til ambulanse.