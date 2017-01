Ingen klandres for dødsulykke

Politiet henlegger saken der en mann i 60-åra døde etter å ha blitt påkjørt av en førerløs lastebil i Kongsvinger i fjor høst. Etterforskningen har vist at det var et uhell og at ingen kan klandres for dødsfallet, sier politiadvokat Bjørn Pettersen.