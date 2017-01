Innrømmer påkjørsel

Mannen og kvinna som i går ble pågrepet for å ha kjørt på ei dame i Elverum, og stukket av etter at hun ble liggende skadd i vegen, har innrømmet forholdet. Mannen i 30-åra kjørte bilen. Han har forklart at han fikk panikk og derfor stakk av.