Homobevegelsen feirer 50 års kamp med vinterpride

– Vinterpride er spesielt for Norge. Det sier seg selv at vi trenger det. Tenk å kunne stå på ski og være homo, sier Tanja MacKenzie.

For første gang vaier regnbueflaggene i en parade på vinterstid. FRI Innlandet og Pride Innlandet har gått sammen om arrangementet, som varer fire dager til ende.

– Det er på tide å vise mangfold. Vi er jo by som har arrangert vinter-OL, så da passer det med en vinterpride, sier Pride-general Kjell-Gunnar Nilsen.

– Vi er ikke støy, vi er mennesker

Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen, holdt appell i Søndre Park i Lillehammer sentrum. Han la vekt på at «vi skal bygge det inkluderende Innlandet.»

– Vi er ikke støy, vi er mennesker, sa fylkesordføreren.

STOLT MOR: Fra markeringen i Søndre Park i Lillehammer. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Ofte vanskeligere utenfor storbyene

Flere av ungdommene i toget var opptatt at at det ofte er vanskeligere å være homofil i små samfunn enn i storbyer.

– Derfor er det viktig med synliggjøring, slik som i dag, sa Thea Erbe Thomassen fra Skeiv Ungdom.

Nestleder i Fri Innlandet, Hildegunn Hodne, sier at det som nå gjenstår er at holdningene til folk flest kommer i takt med lovverket.

– Lovverket her i landet er kommet svært langt i forhold til mange andre land. Likevel opplever mange homofile skult trakassering og mobbing.

50 år lang kamp

Arrangementet på Lillehammer markerer starten på det som er et jubileumsår. I 2019 er det 50 år siden starten på den moderne homokampen. En hendelse sommeren 1969 ga opphav til fargerike gatefester rundt om i verden.

– I Norge kom den første homo-organisasjonen i 1950. Fra da og fram til 1969 var det ganske store forandringer rundt tanker om homofili. Fra da var alt hemmelig og skulle ikke snakkes om. I 1967 så kom Kim Friele kommet ut av skapet, og stod frem i full offentlighet. Da hadde vi fått en skeiv person som stod frem i Norge, det hjalp mange, sier Hannah Gillow Kloster, som er faglig leder ved Skeivt Arkiv, ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

– Stonewall var også med på å åpne opp for homofili. Da politiet raidet puben Stonewall i New York, så slo de homofile, lesbiske og transpersoner for første gang tilbake. Dette merket man også godt i Norge. At de homofile begynte å kjempe for rettighetene på en mer synligere måte, sier Gillow Kloster.

Gillow Kloster synes homokampen har kommet langt på kort tid.

– Den har kommet veldig langt. Jeg liker å snakke om at det er så sjokkerende kort fra 1972, da sex mellom menn var forbudt i Norge, til i dag da to menn kan inngå partnerskap. Det er en helt fantastisk utvikling. Det er selvfølgelig mye som gjenstår, men utviklingen går i riktig retning sier Gillow Kloster.

– På tide å vise mangfold

– Det blir ikke bedre enn å fjolle seg i skibakken, sier Tatiana Sapphire.

Pride på vinterstid betyr blant annet alpinøvelser iført kostymer, foredrag og parader. Selv om aktivitetene er i sentrum for årets vinterpride, ligger det også alvor bak. For mange er det et pusterom, forteller pridegeneralen.

FORNØYD PRIDEGENERAL: Kjell-Gunnar Nilsen. Foto: Terje Hong / NRK

– Det betyr alt at vi kan vise hvem vi er og vise mangfold. Det er viktig at vi kan feire kjærligheten uansett hvem vi er sammen med, sier Nilsen.

Han vil sette dagsorden for mennesker eller grupper som faller utenfor fellesskapet på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

– Det er Norges første vinterpride. Det er vi veldig stolte over, sier han.