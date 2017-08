Her tar Karin og Trim sølv

– Det gikk veldig bra, men jeg ville ikke ha for høye forhåpninger, oppsummerer Mattson.

30-åringen mener hun fikk til et ganske bra finaleløp søndag, men helt prikkfritt var det ikke.

– Det er et moment som heter sortering. Da har du 20 sauer og du skal sortere vekk alle de umerkede sauene. Du skal stå igjen med fem sauer med rødt bånd og ha dem på kve. Jeg mistet alle sauene ut av ringen en gang, og det vil dommeren ta poeng på, sier Mattsson.

Sølv i fjor

Hun håpet å forsvare sølvet fra fjorårets EM i Finland. Oppladningen var også god. Hun ble nemlig nummer fem i VM for en måned siden, i Nederland. Årets EM arrangeres på hjemmebane, nærmere bestemt i Skotselv i Buskerud.

Mattsson er opprinnelig fra Sverige, og er nærmest født inn i gjeterhundmiljøet. Hennes far var nemlig på det svenske landslaget. Selv begynte hun å konkurrere med gjeterhund da hun var 13 år gammel. Og passende nok var det også i dette miljøet hun fant kjærligheten.

– Jeg traff en nordmann, som var på det norske landslaget. Og så flyttet jeg til Alvdal, og der har jeg bodd i 11 år nå, sier Mattsson.

Tøff løype

Under en gjeterhund-konkurranse er det viktig at kommunikasjonen mellom hund og eier er god. Når det hele starter er saueflokken plassert rundt 400 meter unna. Så sendes hunden ut for å hente sauene.

– Da må hunden springe i en passelig bue rundt sauene. Den må ikke være for trang, for da blir sauene skremt. Og den kan ikke være for vid, for da tar det for lang tid, sier Mattsson.

Hunden skal så bringe sauene rolig og greit fram til gjeteren. Så skal gjeter og gjeterhund manøvrere sauene gjennom en 200 meter lang bane med ulike hindringer, før sauene skal sorteres og settes i en innhegning.

KARIN OG TRIM: Sammen med boarder collien Trim gjorde Karin Mattsson fra Alvdal en sterk innsats i gjeterhund-EM. Foto: Cathinka Kjelstrup / NSG

Prestere under press

Karin Mattsson ser likhetstrekkene mellom det hun og en vanlig idrettsutøver gjør, spesielt under konkurranser.

– Mye av det vi gjør, å prestere under press, er jo det samme. Men jeg driver jo med sau ellers også. Og du gjør jo mye av det samme her på en bane som vi gjør i fjellet ellers.

Og nettopp fjellet er det som venter Karin Mattsson når hun kommer hjem igjen fra helgas europamesterskap. Da skal nemlig 450 sau hentes inn for høsten fra beite i Einunddalen i Folldal.

– Og da er det konkurransehundene som sanker inn alle sauene. Så det blir mye jobb, sier Mattsson og ler.