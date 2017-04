Sigbjørn Johnsen har også søkt

Nåværende fylkesmann i Hedmark, Sigbjørn Johnsen har søkt på den nye stillingen som fylkesmann for et sammenslått Hedmark og Oppland. Tidligere er det kjent at stortingsrepresentant Knut Storberget og permittert fylkesmann i Oppland, Christel Kvam har søkt på stillingen.