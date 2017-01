Hektoen-brødre investerer i Trysil

Brødrene Trond Ola og Per Morten Hektoen fra Savalen planlegger nå bygging av et leilighetskompleks på totalt 110 leiligheter på nabotomta til Radisson Blu i Trysilfjellet. Her skal de investeres 260 millioner kroner gjennom selskapet The Logde Trysil, melder Østlendingen.