Hasjsmuglere ble felt av fiskeskrøne

De sa de kom til Norge for å fiske abbor, gjedde og gjørs. I stedet for var det tollvesenet som gjorde storfangst.

Den 28. april i fjor ved 16-tida rulla bilen med to tyskere i 20-åra inn i Norge, via landets nest største tollstasjon, Magnormoen i Eidskog, der de rutinemessig ble stoppa.

Spørs med gjørs

– De hadde med seg fiskeutstyr, og hadde liksom gjort seg klar til fisketur, og det interesserte tollbetjenten som snakka med dem, siden han kan titulere seg som norgesmester i fisking, forteller seksjonssjef hos Tollvesenet i Kongsvinger, Morten Nystuen.

Tollbetjenten var naturlig nok derfor nysgjerrig på hvor de skulle og hva slags fangst de to tyskerne forventa å få.

– De fortalte at de skulle til Kongsvinger å fiske abbor og gjedde, og så gjørs. Men gjørs visste tollbetjenten at ikke finnes i Kongsvingerområdet, dermed satta han i gang en grundigere sjekk.

Det som var en rutinesjekk ble altså utvida til en skikkelig gjennomgang av bilen til tyskerne.

Hadde fått snøret i bånn uten fiskefeilen

– Det ble da funnet 13 kilo hasj skrudd inn i bunnpanna under bilen, forteller Nystuen.

– Ville det blitt funnet uten tollbetjentens kunnskap om fiske?

– Nei, det var grunnen til at guttene ikke ble trudd. Når de sa at de skulle til Kongsvinger for å fiske gjørs når det ikke finnes gjørs her, da går alarmen.

– Har dere vært så "slemme" at dere fortalte tyskerne hvorfor de ble avslørt?

– Nei, vi gjorde ikke det. Men de har sikkert tenkt på det i ettertid når de havna i retten, sier Nystuen, ikke uten et smil om munnen.

Rekordbeslag i fjor

HASJ I BUNNPANNA: Under bilen fant Tollvesenet hasjen som skulle sikre tyskerne et varp. Foto: Tollvesenet

For de to karene, ble sammen med en sammensvoren, stilt for retten i høst. Der kom det fram at hasjpartiet ble frakta fra Nederland til Tyskland, deretter fra Sverige og inn i Norge.

Og de to "fiskerne" ble til alt overmål Tollvesenet i Hedmark sin største fangst i fjor, siden 13 kilo var det største hasjbeslaget som ble gjort i fylket.

Nå i januar falt dommen. De to smuglerne og medhjelperen fikk fengselsdommer på mellom ett år og åtte måneder og to års fengsel.