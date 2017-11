Godtar videre fengsling etter ran

De to rumenerne som er sikta for grovt ran i Rendalen, godtar videre varetektsfengsling. Det sier forsvarerene for begge to til NRK. Fengslingen for de to går ut i morgen. De er sikta for ranet av Sparebanken 1 Østlandet i Rendalen 30. oktober.