Frifunnet for andre gang

Eidsivating lagmannsrett har frifunnet en mann fra Løten for å ha latt hundene sine jage ei bjørnebinne med unger ulovlig. Han er fra før frifunnet i Sør-Østerdal tingrett for det samme, men politiet anket frifinnelsen inn for lagmannsretten, skriver Hamar Arbeiderblad.