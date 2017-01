Forgiftet egne kuer

En bonde fra Ringsaker er dømt for å ha forgiftet 16 av sine egne kuer slik at de døde. Det skriver HA. Det var sommeren 2015 at dyrene måtte avlives på grunn av blyforgiftning etter at et traktorbatteri skal ha falt i forblanderen i fjøset. Mannen som nekter straffskyld må sone 60 dager i fengsel eller betale 50.000 kroner i bot.