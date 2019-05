– Nå har vi levd med stor frykt og forringet livskvalitet lenge nok.

Det sier Tom Kjetil Tørstad som har tatt initiativ til dagens aksjon. Han og rundt 250 sambygdinger stoppet i dag bussene med elever som var på vei til Vang barne- og ungdomsskole.

Årsaken er den rasutsatte strekningen Kvamskleiva på E16 i Vang. De mener at noe må gjøres nå.

– Det er det hardeste steget vi som foreldre kan ta, det å ta ungene ut av skolen i streik. Vi vil vise frustrasjonen vår, sier Tørstad.

Han forteller at Statens vegvesen registrerer 170 nedfall av is og stein per år, og at de som bruker veien opplever at de lever i konstant rasfare.

– Vi sender ungene langs denne veien to ganger om dagen, fem dager i uken. I tillegg kjører vi til aktiviteter, så mange passerer Kvamskleiva kanskje tjue ganger i uka. Folk sier at de sitter og ser opp når de kjører, og at de kjenner på det.

Planene klare

Planer for utbygging av ny vei har vært klare siden 2010, men fortsatt venter de på ny tunnel. Utbyggingen skulle starte i 2018, men nå er det utsatt til 2024.

Aksjonsgruppa får full støtte fra ordfører Vidar Eltun.

STOR STEIN: Årlig registrerer Statens vegvesen 170 nedfall ved Kvamskleiva på E16. Like før helga raste denne steinen ut i vegbanen like sør for Kvamskleiva. Det er anslått at den veier omlag 130 kilo. Foto: Privat

– Jeg har full forståelse for at de aksjonerer og reagerer. For nå er det nok. Vi har ventet lenge nok på å få rassikret denne delen av E16, sier han.

Han forteller at de jobber kontinuerlig med å få fortgang i utbyggingsprosessen, men at planene har blitt forskjøvet tre ganger i Nasjonal transportplan.

– Vegvesenet er på vår side og sier de er klare for å begynne å bygge. Men vi må ha midler fra dem som styrer, og det er regjeringa som må ta ansvar for dette, sier Eltun.

AKSJONERER: Tom Kjetil Tørstad og rundt 250 sambygdinger i Vang i Valdres ønsker utbedring av Kvamskleiva på E16 nå. Foto: Geir Randby / NRK

Viktig strekning

Hver vinter skjer det at E16 over Filefjell er den eneste åpne strekningen mellom øst og vest.

– Når alle andre veier mellom øst og vest er stengt, blir trafikken stor på E16 og da blir Kvamskleiva en propp. Da blir det utforkjøringer der, og beredskapen mellom øst og vest rammes. Så det er et stort nasjonalt problem også, sier Eltun.

Under en spørretime i februar kunne Samferdselsminister Jon Georg Dale ikke love noe form for fortgang med utbyggingen. Han sa da at skredsikringsprosjektet skal inn i siste seksårsperiode av Nasjonal transportplan 2018–2029.

Aksjonsgruppa håper likevel at de blir lagt merke til, av dem som styrer.

– Vi skjønner at det ikke kan bygges ny vei på en dag, men vegvesenet må ta grep slik at det er så trygt som mulig mens vi venter på at ny vei kommer, sier Tørstad.