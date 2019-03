Farlig røyk gjør at 150 må forlate husene sine

Brannen ved bedriften Metallco ble meldt like før klokka fem i dag tidlig. I formiddag ble beboere i området rundt evakuert på grunn av røyk som kan være helseskadelig.

Operasjonsleder ved Innlandet politidistrikt, Per Solberg, sier sier beboerne er evakuert til et hotell i Gjøvik. Det er så langt ikke meldt om at noen har fått helseplager.

–Vi har varslet folk både ved å gå fra dør til dør og via SMS, sier Solberg.

Kan bli aktuelt å evakuere flere

Foreløpig er det mellom 100 og 150 personer som har måttet forlate husene sine. Solberg utelukker ikke at det kan komme til å bli aktuelt å evakuere flere.

–Det er mye vind i området, og hvis vindretningen snur slik at et større område er rammet av røyken kan det være aktuelt å evakuere flere, sier han.

I 2017 omkom to personer etter en brann ved en annen avdeling av Metallco. To ansatte mistet da livet i en eksplosjonsartet brann ved Metallco Aluminium A/S på Eina på Toten.

Ingen kom til skade i brannen i dag tidlig, men det er altså røyken som har skapt problemer.

Mange har funnet andre alternativer

Selv om beboerne i Hunndalen har fått tilbud om opphold på hotell har de fleste funnet andre alternativer. Politiet opplyser at rundt 30 personer har benyttet seg av tilbudet. Langt de fleste har funnet andre steder å være mens røyken er helseskadelig.

Gjøvikbanen er stengt mellom Gjøvik og Jaren som følge av at brannområdet ligger nær jernbanesporet. NSB opplyser at de kjører buss for tog på strekningen.