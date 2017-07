En tissepause ble starten på en vill idé

– Vi stod faktisk og tisset langt inne på Finnskogen, og da kom idéen om å spille musikk i de vakre naturomgivelsene vi så rundt oss, sier Mika Vandborg som er festivalsjef for Trestokkfestivalen.

Slik startet drømmen om å lage en skogsfestival. Til helgen er det klart for den helt nye Trestokkfestivalen, som går av stabelen på Skogen Restaurant på Finnskogen i Åsnes.

– Ingenting lå til rette for at dette skulle bli et konsertområde i det hele tatt, for tre uker siden var det bare skog og myr over hele plassen her, sier Blostrupmoen.

Anastacia kommer med fly fra Chicago

Området er sannsynligvis det største konsertområdet i Norge. Trestokk vil ha kapasitet til å kunne ta imot over 50.000 publikummere.

Til sammenligning tar Øyafestivalen i Tøyenparken i Oslo 18.500 besøkende. Slottsfjellfestivalen i Tønsberg har plass til 12.500 publikummere daglig.

TIL ÅSNES: Den amerikanske popartisten Anastacia er en av dem som kommer til Finnskogen under Trestokkfestivalen. Foto: Michaela Rehle / Reuters

Til helgen fylles plassen opp av internasjonale og lokale artister, lokal mat og lokal kultur. Kameratene Mika Vandborg og Lars Håkon Blostrupmoen har hogget haugevis med trær og skaffet kilovis med grus. Nå åpner de Norges største festivalområde midt i skogen.

KOMMER: Tshawe Baqwa og Yosef Wolde-Mariam i Madcon tar turen til Åsnes og Finnskogen denne helga.

– Vi er stolte av å kunne blande de lokale og de internasjonale artistene våre under festivalen, Anastacia flyr fra Chicago, mens Tony Alexander Skjevik, også kjent som Thosebricks er vokst opp 50 meter opp i gata, forteller Blostrupmoen.

Morten Abel, Madcon, Bjørnulf Lie, The White Dominos og det danske bandet Jonah Blacksmith er blant artistene som tar turen til festivalen langs Fliseelva.

Vil lokke folk fra byen til bygda

Vandborg som opprinnelig er fra Danmark, fungerer som en altmuligmann under festivalen. Sjef, artist og sirkusdirektør, som han selv kaller det. På festivalen skal han spille med bandet Electric Guitars.

– Vi spiller ved vann og skog, det er idyllisk og jeg tror ikke man kan få alt dette på en gang noen andre steder, sier Vandborg som ble forelsket i stedet fra første stund.

Åsnes kommune har 7500 innbyggere, og storsatsingen på konsertarenaen rommer altså mange ganger innbyggertallet i kommunen.

Så langt har festivalen solgt nærmere 3000 billetter. Kameratene håper mange tar turen for å se hva den helt nye festivalen har å by på.

– Vi har jo valgt å legge konsertområdet til et lite sted for å trekke folk fra de typiske storbyene hvor det alltid skjer ting, vi vil vise hvordan vi kan få til store ting også på bygda, sier Blostrupmoen.