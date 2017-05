Elverum eneste Innlandslag videre i cupen

Fire lag fra Hedmark og Oppland var i aksjon i cupens andre runde i kveld. Brumunddal, Raufoss og Tynset er ute, men Elverum tok seg videre.

Elverum fikk besøk av 2.divisjonslaget Grorud fra Oslo. Scoring av El-Mahdi Bellhcen etter 24 minutter sørget for at hvittrøyene tok seg videre til 3.runde.

Lillestrøm ble for sterke

Brumunddal startet frisk mot Lillestrøm på SH-banen med scoring av Kristian Eriksen etter bare to minutters spill. Men så våknet kanarifuglene og så seg aldri tilbake. Brumunddal ønsket seg Lillestrøm i andre runde av cupen og fikk det. Det angrer de kanskje på nå. Lillestrøm vant til slutt 3 - 1.

Lillestrøm-spiller Aleksander Melgalvis scoret 2-1-målet og forteller at det var spesielt å spille mot gamle lagkamerater.

– Det viktigste var at vi gikk videre og ekstra artig når jeg fikk en scoring også, sier Melgavis.

Raufoss raknet

Raufoss var det eneste Opplandslaget som tok seg til cupens andre runde og håpet å overraske Sogndal. De gulkledde holdt nullen i førsteomgang, men måtte gi tapt for eliteserielaget utover i andre omgang. Sogndal vant 2 - 0.

– Det er veldig surt at det ryker på slutten, men jeg synes vi dominerer mye i kampen. Vi har mer enn nok sjanser til å avgjøre, men det er kanskje det som er kvalitetsforskjellen, forteller Ryan Dogman.

Rosenborg vant 9-1

Tynset tok imot ønskemotstander Rosenborg og klarte seg greit i førsteomgang. Etter 45 minutter lå hedmarkingene under 2-0 til pause, men etter hvilen viste trønderne at det er forskjell på et eliteserielag og 3.divisjonsmotstand.

Cupmesterne fra 2016 og 2015 stilte med full A-lagstropp og ble for sterke, selv om Jørn Ligaard sørget for et trøstemål etter 79 minutter. Til slutt måtte de 2500 tilskuerne på Nytrømoen gressbane se bortelaget vinne 9 - 1.

– Det er godkjent, så lenge den sitter, sa Ligaard jordnært til Carina Olset etter kampen.