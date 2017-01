Dømt for GBL-innførsel

En mann fra Polen og en mann fra Gjøvik er i lagmannsretten dømt for innførsel av det narkotiske stoffet GBL. Mannen fra Polen ble dømt til to år og tre måneders fengsel, mens Gjøvik-mannen fikk et år og sju måneder, der 13 måneder er betinget.