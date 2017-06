Det kom fram i forbindelse med at statsadvokat Thorbjørn Klundseter i Gjøvik tingrett i dag viste videoopptak av rekonstruksjonen av selve drapshandlingen. De medtiltalte nekter.

Detaljert rekonstruksjon på video

MENER AT ALLE TRE VAR SAMMEN OM DRAPET: Statsadvokat Thorbjørn Klundseter. Foto: Aslak Woo Ravlum / NRK

Rekonstruksjonen er hovedtiltaltes versjon av det som hendte. De to andre skal komme med sin versjon senere i rettssaken.

En 44 år gammel kvinne, hennes 20 år gamle sønn og hennes 36 år gamle ekskjæreste er tiltalt for å stå bak drapet i Søndre Land 3. september. 36-åringen har erkjent drapet og hevder at de to andre var med på det. De to har derimot benektet straffskyld.

Hovedtiltalte sa i går at han må stå for det han har gjort , men at det «ikke var meningen at det endte som det endte».

36-åringen forklarte under opptakene som ble vist i dag at han satt oppå den drepte Nils Olav Bakken. Flere ganger konfronterte han Bakken med påståtte overgrep overfor et familiemedlem av de to medtiltalte.

Deretter spurte han de to andre:

– Skal vi ta'n?

Ifølge 36-åringen svarte begge to bekreftende:

– Ja, det er greit.

Deretter forklarer 36-åringen at han stakk en kniv inn i overkroppen hans tre ganger.

Han sa også at 20-åringen bar bensinkanna fra bilen og bort til åstedet.

– Var sammen om å dra ham bortover

Så ble det vist på rekonstruksjonen hvordan han helte bensin over Bakken i tre omganger. Ifølge hovedtiltalte fikk han deretter med seg den medtiltalte 20-åringen på å dra ham flere meter bortover bakken til en skråning i veggrøfta.

Så helte han over bensin på nytt, og lagde en stripe på noen meter med bensin bort til stedet der Bakken lå. Deretter tente han på. Idet de forlot stedet oppdaget han at Bakken reiste seg opp på kne.

Rekonstruksjonen er i stor grad en del av det samme han forklarte under rettssaken første dag i går.

Senere i dag skal den medtiltalte 20-åringen forklare seg.