Svanhild Tangen synes dansen gjør godt for både kropp og sjel. Foto: Bjørn Opsahl

Dansegruppa Salomes døtre holder til på Dansekroken i Ringsaker. Der har de funnet en helt ny form for seniordans. Den innebærer at de kaster både klær og hemninger. De har funnet en ny oppskrift på livsglede for eldre.

– Det er veldig fin trim for både kropp og sjel, for vi har det så fint sammen, sier Svanhild Tangen.

Oldebarna synes det er kult

Oldebarna synes i alle fall det er kult, ler Ingeborg Brattbakken. Foto: Bjørn Opsahl

Dansegruppa Salomes døtre består av 20 damer mellom 70 og 95 år. Navnet tok de etter danseren Salomes.

– Hun var så veldig flink til å danse. Og hun hadde så teken på menn og derfor tok vi jo det navnet, naturligvis. Og så er vi også gamle og da syntes vi at en danserinne som var 2000 år var passelig som moren vår, sier Turid Skuseth (85).

I nydelige, fargerike og utfordrende kreasjoner, svinger damene seg elegant til musikken. De bryr seg lite om hva folk sier.

– Jeg har oldebarn og de syns det er veldig kult. Men ellers er det litt diffuse meldinger fra den eldre garde i familien, sier Ingeborg Brattbakken.

Gledens voktere

Hvis du vil kan du ha det morsomt når du er gammel, sier Turid Skuseth. Foto: Bjørn Opsahl

I bakgrunnen står to karer i bar overkropp og følger med. De er gledens voktere og har som oppgave å sørge for at alle skal glemme vonde ting.

– Er det noe vi vil nok, så får vi det til. Hvis du vil ha det morsomt når du er gammel, så kan du ha det, sier Turid Skuseth.

Alle hemninger forsvinner i dansen. Og damene har våget seg ut på en mye større scene enn den de har på Dansekroken. Forrige helg deltok de i talenkonkurransen Norske Talenter på TV2 - og de gikk videre. Nå sikter de mot seier.

– Det er nå vi har sjansen vet du. Det er siste sjansen for talentkonkurranser kan du si, ler damene.