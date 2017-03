DAB-vogna kommer

På Lilletorget i Lillehammer står en usedvanlig stor campingvogn plassert for noen timer. Den skal straks rulle videre opp over Gudbrandsdalen, men denne tirsdagen er det folk i byen som kan komme med sine spørsmål om overgangen til DAB.

– Det er særlig spørsmål om DAB i bil folk lurer på, sier kommunikasjonssjef i Radio.no, Jarle Ruud. Han har svart på spørsmål fra nordlendinger og trøndere de siste ukene, og nå står altså opplendingene og hedmarkingene for tur.

En av dem er Mona Nicolaysen. Hun er innom vogna før hun skal på jobb for å få svar på hvordan montere DAB-radio i bilen.

– Jeg ikke peiling på hvordan jeg skal fikse dette selv, og da jeg oppdaga at Radiovogna stod midt i byen måtte jeg stikke innom og spørre om råd, sier hun. Hun synes hun har fått gode tips for hva hun skal gjøre for å få til dette på en grei måte.

Mona Nicolaysen får råd om DAB i bilen av Jarle Ruud i Radio.no Foto: Marianne Duun Malmo / NRK

Mange spørsmål går igjen

– Mona er egentlig ganske representativ for hva de fleste spør om, sier Jarle. De fleste klarer jo å skifte radio på kjøkkenet og inne i huset, men bilen er litt vanskeligere. Her er det litt vanskeligere å gjøre det sjøl, og mange lurer som Mona på om verkstedet kan gjøre det for meg eller om jeg kan gjøre det sjøl. Her er det mange gode tilbud, så folk må finne den løsningen som passer best for seg, sier han.

Alt om DAB-omleggingen

NRK går over til DAB i Hedmark, Oppland, Telemark og Buskerud 26. april. Den 16. juni følger P4, Radio Norge og flere lokalradioer med over.

Daglig leder i Radio.no, Ole Jørgen Torvmark Foto: Tore Guriby

Daglig leder i Radio.no, Ole Jørgen Torvmark, bekrefter at hovedvekten av spørsmålene de får handler om DAB i bil.

– Det er den største gjengangeren, sier han. Om dette er dyrt, om det er vanskelig å gjøre selv, og konkrete spørsmål knytta til den enkelte biltype går igjen.

Og de neste dagene får folk i Oppland sjansen: Radiovogna er denne uka i Lillehammer, Ringebu og Otta, neste uke følger Gjøvik, Dokka, Fagernes og Hamar. Hedmark får besøk i uke 12.