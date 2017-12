Brukollaps henlagt

Den dramatiske brukollapsen på Sjoa i 2016 er nå endelig henlagt av statsadvokaten for godt, skriver avisa Dølen. Det betyr i praksis at ingen blir tiltalt eller straffet for at den nybygde Perkolo bru raste sammen idet en lastebil fra Sør-Fron kjørte over den. Det ble betegnet som utrolig flaks at lastebilsjåføren overlevde ulykken.