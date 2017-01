Olemic i hardt vær

Jussprofessor Eivind Smith ville vurdert å gå av om han var stortingspresident Olemic Thommessen, skriver NTB. Stortingets presidentskap får i et brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen alvorlige anklager rettet mot seg. De hevder at presidentskapet har handlet uten lovhjemmel, gått ut over sine fullmakter og forsøkt å hindre at viktige opplysninger ble kjent for Stortinget. Thommessen tilbakeviser kritikken.