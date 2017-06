Mener 20 år er for strengt

Per Espen Eid som forsvarer den hovedtiltalte 36-åringen i Dokka-saken, mener aktors påstand er for streng. Han mener 15 år er en mer riktig straff. Eid mener 36-åringen må få strafferabatt ved at han tilsto, og at drapet heller ikke var planlagt.