Betalte 2000 kroner for festivalbilletter som deles ut gratis

Musikkfestivalen Trestokkfestivalen arrangeres i Våler i Hedmark den første helga i august. Kjente artister som CC Cowboy, Raga Rockers, DumDum Boys og Sivert Høyem står på scenen.

Men salget har gått trått. For å få flere besøkende bestemte arrangørene seg først for å gi bort gratisbilletter til brannmannskaper som i sommer har kjempet mot flammene.

Kort tid etter kom nyheten om gratis inngang for alle. Men ikke for de 700 som allerede har kjøpt billetter til 1000 kroner for en dag og 1600 kroner for en helg.

– Jeg er ikke den eneste som reagerer, sier Berit Johanne Græsmo fra Åsnes.

Hun har betalt til sammen 2090 kroner for å delta på festivalen og bo på festivalcampen.

Gir pengene til skogbrannofre

FESTIVALSJEF: Henning Myrer forstår at folk reagerer, men lover en ekstra bra fest for dem som har betalt billett. Foto: Elise Vigeland Øyhovden / NRK

Festivalarrangørene hevder i en pressemelding at festivalen er gratis fordi de ønsker å hylle brannheltene. Deler av billettsalget og overskuddet skal gis til folk som er ramma av brann.

Men til NRK sier festivalarrangøren at det sviktende billettsalget også er en grunn til at de nå velger å gi bort billetter.

På festivalområdet på Halsemoen er det plass til 10.000 besøkende.

– Vi ønsker å lage en kjempefest, så for å fylle opp gir vi bort billetter sier festivalarrangør Henning Myhrer.

Han sier de ikke kommer til å tilbakebetale penger til de som allerede har kjøpt billett.

– De får produktet de har betalt for. Jeg forstår at de kan reagere, men det blir som å kjøpe en flybillett eller en genser en dag og neste dag er prisen satt ned. Da går du ikke til butikken og klager, sier han.

Tilbyr betalende egne doer

Nyheten om gratis festivalbilletter har ført til mange reaksjoner. Flere roser arrangørene for å gi bort penger til en god sak, og mange setter pris på å få gratis konsertopplevelser.

Foto: Screenshot Facebook

Men flere av dem som allerede har betalt er ikke fornøyde. For å blidgjøre disse tilbyr arrangørene de betalende tilgang til festivalens VIP-område med egne toaletter, bar, bord og benker.

– Vi lager også en golden circle foran hver scene. Det vil si at de som har betalt kan stå fremst på konsertene, sier Myrer

Men Græsmo synes ikke VIP-tilgang rettferdiggjør billettkostnadene.

– Å slippe å stå i dokø er ikke verdt 2000 kroner, sier Græsmo.

Hun synes det er bra at festivalarrangøren vil støtte folk som er ramma av brann, men mener pengene bør sendes til Hellas der skogbrannene har krevd menneskeliv og ført til store materielle ødeleggelser.

– Kjipt for dem som har kjøpt billett

HAR BLITT KONTAKTET: Forbrukerrådet og Thomas Iversen har blitt kontaktet av fortvilte billettkjøpere. Foto: Forbrukerrådet

En billettkjøper har allerede tatt kontakt med Forbrukerrådet om saken. Jurist og seniorrådgiver i Forbrukerdialog, Thomas Iversen, forstår at folk er frustrerte.

– Det er kjipt for dem som har betalt fullpris, og jeg forstår veldig godt at de kan føle seg lurt.

Dessverre kan de ikke regne med å få tilbake pengene sine, fordi avtalen de har inngått da de kjøpte billettene er bindende, sier han.

Han sier at han har sett flere eksempler der konsertbilletter selges til reduserte priser for å skaffe flere publikummere.

– For mange festivaler er salg av mat og alkohol på konsertområdet vel så viktige inntekter som billettinntektene, sier han.

Berit Johanne Græsmo sier hun ikke vil kreve å få penger tilbake, selv om hun er misfornøyd med festivalarrangøren.

– Jeg skal dra på festival og kose meg med god musikk. Men det bli en festivalopplevelse med en bismak, sier hun.