Avslutter søket på Filefjell

– Vi fikk melding litt før klokken 12 at det var sett og hørt et skred som var gått rett sør for Kyrkjestølane, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt Bård Christiansen.

Skredet gikk om lag en kilometer sør for E16 gjennom Filefjell og var ca. 150 meter i utbredelse.

Ingen funn

– Foreløpig har vi ikke funnet at det er noen i skredet, men vi fortsetter søket med både luftambulanse, hundeekvipasjer og fotfolk, sier Christiansen til NRK 13.45.

Søket er nå avsluttet uten funn.

Sett spor inn

Ifølge politiet var det sett spor inn i skredet, men operasjonsleder Christiansen sier det er grunn til å tro at sporene også går ut av skredområdet.

– Vi håper å få klarhet i situasjonen i løpet av kort tid, sier Christiansen.