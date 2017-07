Asbjørn traff på bjørnebinna med to unger på en kveldstur på Rena i Åmot mandag. Bjørnene var bare 40 meter fra han.

– Jeg stoppet selvfølgelig og regnet med at den skulle springe rett over den smale veien. Den så på meg litt før den kom som ei kule mot meg. Jeg skrek alt jeg kunne og håpet på det beste, forteller 67-åringen.

Det var avisa Østlendingen som først hadde saken.

Gaula og skrek

ANGREPET TO GANGER: Asbjørn trodde bjørnen skulle forsvinne, men den kom mot han igjen. Foto: ASbjørn Etterlid

– Hvordan fant du på at du skulle skrike?

– Jeg har hørt det av en svenske som har sett bjørn flere ganger. Han sa at det bare var å dra ut jakka og brøle. Jeg satsa på at han hadde rett.

Bjørnen trakk seg tilbake til ungene og Asbjørn trodde det hele var over, men den gang ei. Binna kom tilbake.

– Denne gangen kom den mye nærmere og var på det nærmeste bare sju meter fra meg. Jeg gaula og skrek og da snudde ho og gikk tilbake til ungene og forsvant.

Skinnangrep

Han forteller at det var et skinnangrep og at bjørnen nok ikke kom i fult angrepstempo.

– Hadde ho ville tatt meg så hadde ho gjort meg. Det er sjeldent de flyr på en, de vil jo bare skremme. Vi ble sikkert litt overrasket begge to, men jeg vet ikke hvorfor det skjedde. Jeg vet ikke hva bjørner tenker.

– Nesten er jo ikke farlig

Dette er første gang Asbjørn møter på bjørn og han synes det var en spektakulær naturopplevelse.

Skrek alt jeg kunne og håpet på det beste. Asbjørn Etterlid

– Rett etterpå på tenkte jeg at dæven, detta var litt av en opplevelse. Men det var litt i overkant, jeg hadde nøyde meg med at ho bare hadde gått over veien.

Nå som Asbjørn har fått hendelsen litt på avstand, mener han det ikke var så farlig som det føltes på mandag.

– Det er som å møte en trailer på riksvei 3 og det er en halv meter mellom dere, nesten er jo ikke noe farlig. Men det var jaggu godt ho stakk.