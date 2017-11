Årsak til brann er ikke funnet

Årsaken til den eksplosjonsartede brannen i gjenvinningsanlegget Metallco AS på Eina i Vestre Toten fredag er ikke funnet. To personer døde i brannen. Vi har etterforsket bredt i hele helga, i dag startet vi med tekniske undersøkelser, sier Siv Anita Opsahl, leder for etterforskningsseksjonen ved

Gjøvik politistasjon.