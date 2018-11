– Det fremstår som en ren henrettelse av Janne Jemtland, sa aktor Iris Storås i sin prosedyre tirsdag formiddag.

Påtalemyndigheten mener Svein Jemtland er skyldig i år skutt sin egen kone under særdeles skjerpende omstendigheter natt til 29. desember i fjor og at han deretter forsøkte å skjule drapet. Aktor fester liten tillit til Jemtlands forklaring om at den 36 år gamle tobarnsmoren ble skutt ved et uhell.

– Jeg kan ikke se at det er noe formildende her, sa Storås.

– Vitner om en kald og kalkulert drapsmann

Få timer etter at hun ble skutt døde Janne Jemtland av drukning, ifølge rettsmedisinerne. Hvor hun druknet er ikke kjent til tross for omfattende etterforskning.

En stor leteaksjon ble satt i gang for å lete etter tobarnsmoren før hun 12. januar ble funnet død i Glomma. Festet til kroppen hadde hun et lastebilbatteri på over 38 kg.

SKUTT: Janne Jemtland ble skutt i pannen med en pistol natt til 29. desember 2017. Ifølge rettsmedisinerne døde hun av drukning få timer senere. Foto: Politiet

– Det som skjedde etter drapet er handlinger for å skjule en forbrytelse, for å skjule et drap. Det er skjerpende omstendigheter som begrunner en streng straff, prosederte Storås.

Aktor mener handlingene kaster lys over troverdigheten til den tiltaltes forklaring.

– Det vitner om en kald og kalkulert drapsmann som med en gang setter i gang med å skjule spor og skape seg alibi ved å ringe venner og bekjente, sa aktor.

Storås mener det er flere skjerpende momenter i saken. Det viktigste er at ekteparets eldste sønn var hjemme under drapet. Den tiltalte forsøkte senere å påvirke sønnen til å lyve for politiet. I tillegg mener aktor det er en påkjenning for de etterlatte at den avdøde er behandlet på en uverdig måte etter drapet. Han legger også skylden på kona, påpeker aktor.

Janne Jemtland-saken dag for dag Ekspandér faktaboks Natt til fredag 29. desember: Janne Jemtland forsvant fra boligen i Ellevsætervegen i Veldre i Brumddal i 02-tiden, etter at hun og mannen hadde tatt taxi hjem fra en romjulsfest.

Lørdag 30. desember: Mannen meldte henne savnet, men politiet oppfattet ikke at han var veldig bekymret og valgte å avvente.

Søndag 31. desember: Mannen meldte henne savnet på nytt, og det ble satt i gang en leteaksjon.

Mobiltelefonen til Janne ble registrert i Brumunddal sentrum klokka 05.50 den natten hun forsvant. Men ingen hadde sett henne og hun dukket ikke opp på noen overvåkingskameraer.

Fredag 5. januar: Blod fra Janne ble funnet i Fagerlundvegen litt utenfor Brumunddal sentrum, nesten en mil unna hjemmet til Janne. Savnet-saken ble en kriminalsak og både leting og øvrig etterforskning ble trappet opp. En teori var at hun kunne ha blitt påkjørt.

Lørdag 6. januar. Nytt blodfunn, denne gangen i Lillehaugvegen, cirka en kilometer unna det første blodfunnet.

Søndag 7. januar. Politiet bekreftet at også dette blodet tilhørte Janne Jemtland. Finsøk blir satt i gang, men verken Janne eller nye spor ble funnet.

Mandag 8. januar. Politiet holdt pressekonferanse og det kom fram at ektemannen til Janne var kritisk til at politiet ikke reagerte raskere da han meldte henne savnet.

Tirsdag 9. januar: Etterforskningsteamet ble styrket med enda flere etterforskere fra Kripos.

Onsdag 10. januar: Politiet og Sivilforsvaret startet nye søk rundt ekteparets hjem i Veldre.

Fredag 12. januar: Politiet startet ransaking av huset og eiendommen i Veldre. Det ble funnet et spor som ble sendt med helikopter til Oslo for analyse.

Kvelden fredag 12. januar: Janne Jemtlands ektemann ble pågrepet i Brumunddal og siktet for å ha drept Janne. Alle parets biler ble fraktet til politistasjonen i Hamar for nærmere undersøkelser. Ektemannen ble avhørt gjennom kvelden og natta.

Lørdag 13. januar: Etter at ektemannen i avhør hadde forklart hvor Janne var, ble det satt i gang søk i Glomma ved Eid bru i Våler. Dykkere fant Janne Jemtland død på bunnen av Glomma lørdag ettermiddag.

Søndag 14. januar: Politiet opplyste at de har en teori om hva som skjedde.

Ektemannens forsvarer, Ida Andenæs, opplyste at han godtok varetektsfengsling.

Mandag 15. januar: Ektemannen ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, to av ukene i full isolasjon.

Torsdag 18. januar: Politiet ransaket en MC-klubb i Stange.

Fredag 19. januar: Politiet holdt sin hittil siste pressekonferanse og fortalte at de mener Janne Jemtland ble drept hjemme i Ellevsætervegen og at de behandler hjemmet som et åsted.

Fredag 23. januar: Janne Jemtland ble gravlagt fra Veldre kirke.

Onsdag 31. januar: En mann i 40-åra ble pågrepet og siktet for falsk forklaring under vitneavhør.

Fredag 2. februar: Politiet bekreftet at Janne Jemtland ble skutt og døde av skuddskader. De har ikke funnet drapsvåpenet. Ektemannen hevder det var et uhell. Politiet bekreftet at blodsporene ble plantet.

Fredag 2. februar: Politiet fikk ikke medhold i å fengsle mannen som var siktet for falsk forklaring. Kjennelsen ble anket og mannen ble sittende i varetekt i helga.

Søndag 4. februar: Mannen forklarte seg, siktelsen ble frafalt og mannen løslatt.

– Gjør det han må for å skjule forbrytelsen

I timene og dagene etter at kona ble skutt spriker den tiltaltes og flere sentrale vitners forklaring. Etter aktors vurdering fremstod ikke den tiltalte som stresset i etterkant av hendelsen.

– Svein Jemtland er ingen mann i panikk eller sjokk, han gjør det han må for å skjule forbrytelsen som ble begått den natten. For å skjule et drap, sa aktor.

– Druknet han henne for å skjule forbrytelsen?, spurte aktor.

Aktor stilte spørsmål ved at Jemtland ikke har forklart seg om hva som skjedde etter skuddet.

– Det er naturlig å spørre seg: hva annet er Svein Jemtland taus om? Er det fordi han har fått bistand fra andre? Vi vet at han ba en bekjent om hjelp. Eller gjorde han noe annet denne natten som ikke tåler dagens lys, sa aktor.