Hamar har sendt prøver til NIVA, Norsk institutt for vannforskning, for å finne ut hva som er årsaken til grønnfargen i Norges største innsjø, Mjøsa.

– Det som forbauser meg er at det er forskjellige farger, noe er blågrønt og noe er gulgrønt. Det skal være én farge, sa Anette Lyche Solheim, seniorforsker ved NIVA, til NRK i går.

I dag ble det påvist at det er cyanobakterier, eller såkalte blågrønnalger, på en strand i Hamar. De endelige resultatene av prøvene kommer tirsdag.

– Vi vet ennå ikke om den er giftproduserende. Det er en blågrønnalge som potensielt kan produsere giftstoffer, og det er derfor ikke bra å bade hvis det er grønt og grumsete vann, forteller Solheim.

Blågrønnalger (cyanobakterier) Ekspandér faktaboks Blågrønnalger er en gruppe bakterier som heter cyanobakterier.

Cyanobakterier finnes naturlig i jord, luft og vann, men under visse forhold kan det blir en synlig oppblomstring av disse bakteriene i elver og innsjøer, av og til også i havet.

Oppblomstring forekommer oftest i næringsrike innsjøer, og skjer helst i perioden juni – oktober.

Kombinasjon av varmt vann og kraftig regnskyll kan føre til cyanobakterier. Det fører til at mye næringssalter; fosfor og nitrogen renner av fra jordene rundt landbruksområdene og i vannet.

Cyanobakterier kan produsere toksiner (giftstoffer) og lukt- og smaksstoffer.

Kontakt med toksinene kan gi hudirritasjoner og forgiftninger.

Symptomer på at man kan ha blitt eksponert for cyanobakterier og deres toksiner kan være: Hudirritasjoner, blemmer, sår hals, oppkast, diare, sterke magesmerter, feber, astma, svimmelhet og muskelkramper. Kilde: Folkehelseinstituttet.

LANGS BADESTRANDA: Slik så det ut midt på badestranden Koigen i dag. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Kan være farlig for barn og dyr som bader

Små barn og mennesker med sårbar hud er mest utsatt, men også dyr som drikker vann når de bader, er det stor fare for, sier kommuneoverlege i Hamar, Bente Bjørnhaug.

ADVARER: I stedet for å bade der det er blågrønnalger, er det bedre å kose seg i hagen, mener Kommuneoverlege Bente Bjørnhaug i Hamar. Foto: Privat

– På huden kan det bli irritasjon og blemmer, og halsen kan dessuten bli sår. Hvis du får det i deg kan du få oppkast, diaré og feber. Dette er bakterier, og man kan derfor få en bakterieinfeksjon.

Det er ikke klart om bakteriene har utviklet seg til giftstoffer, men det kan fortsatt gi plager for badegjestene.

– Hvis det viser seg at det ikke er giftstoffer i dette, vet vi at vann med veldig mye blågrønnalger likevel kan føre til utslett og hudirritasjon.

Bjørnhaug forteller at det ikke er påvist at noen i Norge har dødd av å ha blitt forgiftet med sånne giftstoffer, men anbefaler at man holder seg unna vannet.

– Lag heller et lite basseng i hagen, sier hun.

GRØNT: Algene i Mjøsa ved Hamar er lette å se. Foto: Geir Randby / NRK

Varsel sendt ut i flere kommuner

Kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Lillehammer sendte i dag ut varsel om at en ikke bør bade der det er grønt. Teknisk sjef i Hamar, Roger Holm, sier det er mulig å bade på de stedene uten en sånn farge på vannet.

– Det er ikke alle steder i Mjøsa det er alger, men man ser det mange steder langs strendene, og vi anbefaler at man ikke bader der det er grønt, sier Holm.

Det er heller ikke et problem med drikkevannet.

MELDING: Hamar kommune sendte melding til alle innbyggerne om blågrønnalgene i Mjøsa. Foto: Skjermdump

– Drikkevannet i Hamar kommune tas fra cirka 140 meters dyp og der er ikke algene et problem.

Har dere vurdert å sette ut skilt?

– Vi har diskutert det, men vi har sendt ut melding til alle innbyggerne. Vi ser det også på responsen, så vi er ikke veldig bekymret for at folk ikke får med seg beskjeden, forteller han.