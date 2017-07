Guttegjengen på ti fra Gjøvik var russ sammen, og i sommer skulle de feriere på Kos.

– Sprekker i bakken

VOLDSOMT: Dette kjøkkenet viser hvilke krefter som var i sving. Foto: Henrik Schjørlien Olsen

– Vi var ute på byen da det smalt, forteller Henrik Schjølien Olsen. Bakken slo sprekker og steiner raste ut.

– Vi løp alt vi kunne. Vi løp mot nærmeste høyde som vi tenkte var tryggest.

– Følte dere at dere var i livsfare?

– Ja, det gjorde vi. En søyle fra en kirke raste sammen og hadde vi fått den over oss hadde vi dødd med en gang. Vi er litt i sjokk nå, forteller Henrik.

Ferieidyllen er brutt og nå vil de hjem.

– Vi har ikke lyst til å være her lenger, sier Henrik. De skal i løpet av ettermiddagen sjekke hvordan det ligger an med flyavgangen. Etter planen skal de reise hjem natt til søndag.

– Var voldsomt

BLE REDD: Brit Eineteig Remme våknet av at senga ristet. Foto: Privat

Britt Eineteig Remme fra Vinstra var i Bodrum i Tyrkia da det smalt.

– Jeg våknet av at veggene og senga ristet. Jeg trodde først at det var noen som prøvde å bryte ned veggene, men skjønte veldig raskt at det var jordskjelv. Det var voldsomt, forteller Britt.

Hun fikk med seg noe klær, telefon og nøkler.

– Så sprang jeg bare ut. De fleste som bodde i komplekset var da ute.

– Ble du redd?

– Ja, det ble jeg. Dette er jo noe vi nordboere ikke opplever. Det å oppleve et jordskjelv var ganske skremmende, sier hun.

Hun forteller at hun likevel ganske fort roet seg.

– Men jeg lå ute på balkongen i en sofa, for jeg turte ikke gå inn i senga igjen.