Den tredje av de fire fornærmede kvinnene i saken mot en tannlege i Gudbrandsdalen forklarte seg i retten i dag. Overfor kvinnen har tannlegen erkjent å forsøke å skaffe seg seksuell omgang.

Hun fortalte om det som først startet som tilfeldig berøring av brystet, men at det etter hvert ble klart at dette var målrettet fra tannlegens side. Ved flere anledninger tok han tak i brystet hennes, og forsøkte å ta henne i skrittet.

Kvinnen fikk også meldinger på Facebook og sms, som ble stadig mer pågående.

– Du er min så lenge du skylder meg penger

I retten kom det fram at tannlegen etter hvert ble svært pågående og truende i sin kontakt med kvinnen. Han foreslo flere ganger at hun skulle gjøre opp regningene sine i form av sex. I en av tekstmeldingene som ble lest opp i retten skriver han:

"Du er min ennå, så lenge du fortsatt skylder meg penger".

"Det vil gå ut meldinger til andre tannleger så de ikke tar deg inn som pasient", stod det i en annen av tekstmeldingene som ble lest opp.

Kvinnen forklarte at tannlegen gjentatte ganger spurte om hun likte "behandlingen", og han foreslo at de innledet et seksuelt forhold.

Turte ikke gå til tannlegen uten følge

Kvinnen forklarte at hun etter hvert hadde med seg følge som satt på venterommet, hun ville ikke være hos tannlegen alene.

– Jeg følte meg hjelpeløs der jeg lå i tannlegestolen, og følte at jeg fikk ikke gjort så mye i den situasjonen. Det var vanskelig å si fra, forklarte kvinnen.

Tannlegen skulle ha foreslått at hun kunne få rotfylling gratis etter "avtalen de hadde". Hun forstod det slik at hun kunne gjøre opp for rotfyllingen med seksuell omgang med tannlegen.

Skylder på manglende impulskontroll

I tannlegens forklaring innrømmet han at han tok de kvinnelige pasientene på brystet mens de var til behandling, men hevdet at det skjedde frivillig og at de hadde gitt tillatelse til det som skjedde.

Tannlegen hevder at kvinnene frivillig har vært med på det han nå står tiltalt for. Han innrømmer også at det skjedde et samleie på tannlegekontoret, men hevder at også dette skjedde frivillig.

Tannlegen innrømmet å ha tatt de kvinnelige pasientene på brystene, men hevdet at han ville ha stoppet hvis de hadde sagt nei.

Tannlegen sa i retten at han har manglende impulskontroll, at det er en diagnose han har.

Strafferammen i saken er seks års fengsel.