Tidligere pasient sier hun ble voldtatt av tannlegen

Det er en spesiell sak som starta i Sør- Gudbrandsdal tingrett i dag.

En tannlege fra Gudbrandsdalen er tiltalt for både overgrep i form av samleie, og for å forsøke å skaffe seg seksuell omgang med til sammen fire pasienter.

Mannen erkjente straffskyld på ett av punktene. Han erkjente seksuell handling mot en av pasientene, og for å ha truet med å svarteliste henne hos andre tannleger.

Han erkjente ikke straffskyld for de andre tiltalepunktene.

Voldtatt hos tannlegen

Alle de fire kvinnene som er fornærmet i saka møtte opp i retten i dag.

En av dem sa at hun første gang møtte tiltalte da hun var ung, og han var skoletannlege. Da hun kom tilbake til ham i voksen alder, startet det som nå har endt opp som en rettssak.

Hun forklarte at han da befølte henne på brystet mens hun satt i tannlegestolen.

Ved et senere tannlegebesøk skjedde det hun beskriver som en voldtekt. Hun hevder at mannen tiltvang seg samleie med henne på pauserommet på tannlegekontoret.

Hun fortalte i retten at han etterpå slengte til henne 500 kroner.

– Jeg tok selvfølgelig ikke i mot pengene. Jeg har blitt redd for å gå ut blant folk, og har blitt redd for menn etter dette sa kvinnen i retten i dag.

Tilbudt betaling for sex

Den andre av de fornærmede kvinnene fortalte at også hun opplevde å bli befølt under behandling. I 2010 fikk hun melding fra tannlegen hvor han spurte om hun ville komme hjem til ham og få betalt for seksuelle tjenester, noe hun avviste.

Hun måtte komme tilbake til ny behandling flere ganger, og det skjedde beføling hver gang, forteller hun. Hun ville etter hvert ha med seg noen til behandlingen fordi dette var svært ubehagelig, men forteller at den som var med henne ble henvist til å sitte på gangen.

–Det er fryktelig skuffende når en person en har tillit til viser seg å være en annen enn en tror, sa kvinnen i retten i dag.

En stor belastning

– Det er en stor belastning for de fornærmede kvinnene å fortelle om dette i retten. Det sier bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal. De må spole tilbake i tid og huske hva som har skjedd, og det er mange minner som kommer, sier hun.

Det er satt av tre dager til saken.