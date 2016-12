– Regjeringen hadde ikke noe valg i ulvesaken

Helgesen har blitt møtt med massiv kritikk og krav om å gå av etter at han tirsdag sa nei til rovviltnemndas tillatelse til lisensjakt på inntil 32 ulv i ulvesonen i Hedmark.

– Forstår sterke følelser

– Jeg forstår at denne saken vekker sterke følelser, på begge sider, skriver Solberg på sin Facebook-side onsdag formiddag.

Hun skriver at alt lå til rette for å godkjenne jakten, men så slo Justisdepartements lovavdeling fast at skadepotensialet ikke var godt nok dokumentert til at regjeringen kunne godkjenne felling.

– Da har ikke regjeringen noe valg. Regjeringen er pliktig til å følge norsk lov og internasjonale avtaler, skriver Solberg.

Hun skriver at regjeringen nå vil følge opp med å dokumentere skadepotensialet. Dersom skadepotensial i beiteprioriterte områder kan dokumenteres, og det ikke foreligger andre tilfredsstillende løsninger for å avverge skade, så har regjeringen lovhjemmel for å tillate felling. I mellomtiden vil regjeringen, både i forkant av og under beitesesongen, ha høy beredskap og lav terskel for å ta ut ulv som utgjør et tilstrekkelig skadepotensial for sau og tamrein utenfor ulvesonen, skriver Solberg. (©NTB)