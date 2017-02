Anker dom etter batteriforurensning

Påtalemyndigheten mener at en Ringsaker-bonde fikk for mild straff etter at et traktorbatteri havnet i dyrefóret ved et uhell. 20 storfe døde eller måtte avlives. I tingretten fikk han en bot på 50 000 kroner, men påtalemyndigheten anker.