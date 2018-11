Elektronisk kommunikasjon ble slått ut i store deler av Øst-Finnmark: – Det er svært alvorlig

Like før klokken 16:00 i dag ble kommunene Lebesby, Gamvik, Tana, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Nordkapp og Porsanger uten mobilforbindelse etter et fiberbrudd mellom Vadsø og Vardø.

I tillegg var Gamvik, Vardø, Berlevåg og Båtsfjord uten mobilnett, internett og bredbånd. Nødnettet i Berlevåg og Båtsfjord var også nede og Kystradioen var rammet.

Klokken 20:35 fikk NRK opplyst at de fleste har fått mobilforbindelsen tilbake. Nå er det kun tre basestasjoner som berører bredbåndet i Gamvik, Nordkapp og Lebesby.

Kontakt med politiet

Politiet opprettet tidligere i dag kontakt via Facebook Messenger for publikum, men har nå tatt bort muligheten til å sende melding på Facebook.

«Vi kommer sterkere tilbake på FB-chat i 2019.» skriver politiet i Finnmark på Twitter.

– Hvor alvorlig ser politiet på det når et så stort geografisk området er uten dekning?

– Det er alvorlig når det er problemer for folk å få kontakt med nødetatene, sa operasjonelder i Finnmark politidistrikt, Eirik Pedersen.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Kabelbrudd hos Telenor lammer bredbånd- og mobilkunder i store deler av Finnmark.

– Uholdbar situasjon

Ordfører i Gamvik kommune, Trond Einar Olaussen, sier situasjonen er uholdbar og frykter for folks sikkerhet.

– Folk er i fare, sier Olaussen.

Det er ikke første gang det skjer i Gamvik kommune. Ordføreren forteller derfor at de har rutiner for å sikre at de gamle og syke blir ivaretatt.

– Hjemmesykepleien tar en ekstra runde nå. Siden dette ikke er første gang det skjer, så har vi har satellittelefoner tilgjengelig, sier ordføreren.

Trond Einar Olaussen (Ap) sier Telenor må styrke beredskapen i kommunen. Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Usikkert når det kommer en løsning

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, sa tidligere i dag at situasjonen var svært alvorlig og kaotisk.

– Det er ille for dem som er berørt, sa Amundsen.

Han vet ikke hva årsaken til bruddet er og hvor bruddet har funnet sted.

– Jeg skulle gjerne gitt svar på det spørsmålet, men det kan jeg dessverre ikke. I verste fall kan problemet være løst langt ut i neste uke. Er vi heldige er det kanskje løst i kveld eller i morgen, sier Amundsen.

Status på flyplassene

Avinor opplyser til NRK at flyene går som normalt.

– Flysikring sitt nett fungerer som det skal, og det er dermed ikke noen fare for lufttrafikken, sier kommunikasjonssjef i Avinor Cathrine Framholdt.

Reisende må møte opp som vanlig dersom de skal ut og fly, med mindre de får oppgitt annen informasjon.