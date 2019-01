Det var like før klokken 10 tirsdag at en bil kjørte ut i sjøen i Honningsvåg. Like ved ligger selskapet Destinasjon 71 grader nord, hvor Runar Johnsen til daglig jobber.

– Jeg hørte noen som ropte etter politi to ganger. Jeg gikk ut og fikk beskjed om at det var en bil som hadde kjørt over kaikanten, sier Johnsen til NRK.

Han nølte nesten ikke ett sekund før han handlet.

– Vi handlet ganske fort alle mann. Noen hentet ribben vår, mens jeg hadde alt av dykkerutstyr klart, sier Johnsen.

Dykker Runar Johnsen reddet livet til bilist på ni meters dyp. Bildet er fra en annen sammenheng. Foto: Privat

Hentet på ni meters dyp

Med hjelp av kollegaer gjorde han seg klar til å hoppe ut i vannet. Akkurat da de var blitt klar til å hoppe ut i vannet, var bilen på vei ned til bunnen.

– Da svømte jeg tjue meter ut og dykket ned, og fikk mannen opp, sier Johnsen.

Den kjappe redningsaksjonen fra han og kollegaene gjorde at den 75 år gamle mannen kom raskt til bevissthet på overflaten.

På en flytebrygge like ved sto helsepersonellet klar til å ta han imot.

Alle nødetatene kom til stedet da en bil kjørte ut i sjøen i Honningsvåg. Her blir den 75 år gamle mannen tatt imot av helsepersonell. Foto: Stine Serigstad / Finnmarksposten

– Det er en stor lettelse. Jeg føler at alle som bidro i den situasjonen gjorde en kjempejobb, sier Johnsen.

Politiet var i ettertid svært takknemlig for den kjappe håndteringen av dykkeren fra Honningsvåg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– At dykkeren var så kjapp i havet og fikk han opp, er sannsynligvis det som kanskje blir en avgjørende faktor, sier Øyvind Larssen i Nordkappregionen havn til iFinnmark.

Skryter av alle

Johnsen selv skryter av den fantastiske innsatsen til Larssen, som blant annet bidro til gjenopplivning av mannen. De skryter også av kollegaer, kommunen, ambulansepersonell, politi og brannvesen.

– Det er godt å vite at alle har så god responstid. Det er veldig betryggende å bo på en slik plass når man vet hvor god de er i en slik situasjon, sier Johnsen.

– Du har reddet livet til en mann. Hvordan føles det?

– Det føles veldig godt, men man hadde aldri klart dette alene.

Fire andre ansatte i firmaet var involvert i aksjonen og de har brukt dagen sammen med politiet til å snakke om det som hadde skjedd.

Mannen som ble reddet ble først fraktet til helsesenteret og etter hvert videre med helikopter til sykehuset i Hammerfest.

Finnmarkssykehuset melder om at mannen er moderat skadd og stabil.