– Vil fortelle andre at seksuell trakassering ikke er ofrenes skyld

Gjennom en artikkel som hun sjøl nylig har skrevet i Altaposten, ønsker hun å gi en stemme til dem som er ofre for seksuell trakassering.

I fjor og i år var Thea Heltne Kjelstad sommervikar i Altaposten. Begge somrene opplevde hun seksuell trakassering fra folk hun ville intervjue på gata.

Thea er 17 år og går på medielinja på videregående skole i Alta. Hun tviler ikke et øyeblikk på at hun vil velge journalistyrket, til tross for de ubehagelige erfaringene sine.

Tok på meg og fulgte etter meg

– Jeg jobba veldig mye med saker som krevde at jeg fant folk på gata. Og i tilfeller da jeg skulle stille spørsmål om internettvaner og hva de hadde gjort i sommer og sånne enkle ting, møtte jeg menn som hadde litt andre baktanker, eller som misforsto det jeg ønska. Så jeg opplevde at menn tok på meg og ville være med meg, til tross for at de kanskje var dobbelt så gamle som meg, og at de fulgte etter meg rett og slett, forteller Thea til NRK.

– Hva tenkte du da dette skjedde?

– Jeg reagerte som regel med sjokk, og jeg følte meg rett og slett ikke trygg lenger i min egen hjemby. Det var veldig rart, og jeg tenkte at sånn er ikke folk.

Klandra seg sjøl

Thea spurte seg selv om det var hennes egen feil at hun ble seksuell trakassert.

– Jeg vet ikke hvorfor man gjør det, men jeg tror vi er veldig flinke til med en gang å klandre oss sjøl. Dessverre tror jeg det er sånn.

Thea tror det er vanlig at jenter som blir utsatt for seksuell trakassering tenker slik, at det er deres egen feil.

– Det er ingen som vil oppleve noe sånt, og da er det kanskje enklest å lete etter hva man sjøl kunne gjort annerledes, framfor å konfrontere den som tråkker over grensene dine.

– Det kan gjelde mange

For redaktør i Altaposten, Rolf Edmund Lund, var Theas vonde opplevelser en helt ny situasjon.

– Man blir først og fremst veldig trist. Du sender ut en veldig ung journalist i et oppdrag hvor hun er kontaktsøkende og skal jo også ta kontakt med folk. Og så får hun den typen tilbakemeldinger, sier Lund.

– Og det man da spør seg om er jo hvorvidt dette også er vanlig blant unge jenter som jobber i servicebransjen. Og det var jo litt av Theas poeng at hun ville fortelle den historien og gi en stemme til dem som opplever sånne ting, sier redaktøren i Altaposten.