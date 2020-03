Stadig flere ber om avdragsfrihet på lån

– DNBs kundesenter har nå rundt 3000 daglige henvendelser, mot 150 til vanlig. De aller fleste tar kontakt med banken for å be om avdragsfrihet på lån. Det sier kommunikasjonsrådgiver i DNB, Cecilie Skjennald.

De andre bankene opplever den samme stormen mot kundesentrene.

Det er nå registrert 149.000 arbeidsledige her i landet, ifølge Nav. Det er 84.000 flere enn for en uke siden. Hovedårsaken til den kraftige økningen er flere permitterte. Så langt har det kommet inn rundt 100.000 søknader til Nav om dagpenger på grunn av permitteringer.

Behovet for å gjøre noe i forhold til personlig økonomi øker i takt med permitteringene.

Bankene ber kundene ta kontakt

Bankene oppfordrer kundene til å ta kontakt.

På bankenes informasjonssider finner du retningslinjer for hvordan du skal søke avdragsfrihet på lånet ditt.

I mange banker er det også mulig å søke elektronisk, uten at du er i kontakt med saksbehandlere. Har du et normalt lån med 60–80 prosent dekning, går behandlingen automatisk, og du får elektronisk svar. Andre banker tilbyr chat på nettbanken. Bankene hjelper også de med høyere belåningsgrad.

Ikke la problemene tårne seg opp

-Jo raskere kunden tar kontakt dersom de ser at de har utfordringer, jo flere virkemidler kan vi finne sammen for å få dette til å gå bra. Det enkleste er å be om avdragsutsettelse på boliglånet. Det er noe som letter godt på trykket for de fleste, sier Ruth Espedal Lycke i SpareBank 1 SR-Bank.

– De fleste som kontakter banken er vanlige kunder med grei økonomi.

Det sier kommunikasjonsdirektør Thor Christian Haugland i Sparebank 1-SR-Bank.

Kommunikasjonsdirektør Thor Christian Haugland i Sparebank 1-SR-Bank oppfordrer folk til å ta kontakt med banken sin. Foto: Erik Waage / NRK

– Folk ser at saksbehandlingen tar lang tid hos Nav, derfor er de tidlig ute.

Han oppfordrer folk til å ta kontakt med banken når de er usikre på økonomien sin.

– Vær tidlig ute, ikke kom bakpå med økonomien. Nå er det viktig å ligge foran.

Han oppfordrer folk til å søke om avdragsfrihet på lån, og ikke realisere sparepengene de måtte ha.

– Mange har sparepenger i fonds. Det er ikke tiden for å ta ut de pengene nå dersom du ikke absolutt må, sier Haugland.

Gode råd

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl har følgende råd til deg:

– Skaff deg oversikt over økonomien din, sier Forbrukerøkonom i DNB Silje Sandmæl. Foto: DNB