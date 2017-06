Vil stanse skrantesyken

Over 2000 villrein i Nordfjella skal slaktes ned i et forsøk på å stanse skrantesyken blant villrein. I dag møtte landbruksministeren ordførerne i de kommunene som er berørt av sykdommen. Innen 15. juni skal Mattilsynet og Miljødirektoratet utarbeide en konkret plan for hvordan nedslaktingen skal gjøres.